2018-10-30T09:35:39+03:00
Политика

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске повреждён жилой дом

В квартире повреждены стёкла. Никто не пострадал
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта news2world.netФОТО: архив сайта news2world.net
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Вчера, 29 октября, с 19:30 до 20:00 Вооружённые силы Украины вели обстрел Докучаевска. В результате был повреждён жилой дом. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— 29 октября в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины населённого пункта Докучаевск зафиксировано повреждение остекления квартиры по адресу: улица Мельникова, 3, кв.12, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Новотроицкое с применением БМП-2, СПГ, РПГ, АГС, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

На данный момент информация о жертвах не поступала. Последствия вчерашних обстрелов до сих пор уточняются.

Напомним, вчера вечером, 29 октября, украинские силовики применили боевой беспилотный летательный аппарат для обстрелов Старомихайловки. На населённый пункт сбрасывались зажигательные снаряды, в результате чего загорелся жилой дом.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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