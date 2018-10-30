Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-30T08:10:24+03:00

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ВСУ два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы Голубовское и Калиновка.

Огонь велся из вооружения БМП.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.