СЕГОДНЯ 06:19 2018-10-30T06:30:01+03:00

Чаще всего в судах оспаривают завещания из-за недвижимости. ФОТО: www.vsluh.ru

Об особенностях того, как правильно оформить завещание в ДНР - рассказали в Минюсте

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Чаще всего в судах оспаривают завещания из-за недвижимости, поэтому важно знать - как правильно оформит завещание в ДНР.

- Завещание составляется в письменной форме. Нотариус может по просьбе завещателя записать с его слов. Но тогда завещание должно быть прочитано вслух и подписано рукой завещателя, - рассказывает нотариус Анна Миронова.

Если из-за болезни человек не может подписать документ сам, это в его присутствии может сделать другой. Потом нотариус заверяет подпись и указывает причину, по которой завещатель не расписался лично. Если документ в вашу пользу – по закону подписывать запрещено.

Завещатель не имеет права лишить прав тех, у кого есть право на обязательную долю. Согласно ст. 1241 ГК это:

• малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

• нетрудоспособные вдова (вдовец);

• нетрудоспособные родители.

И тогда содержание завещание не важно – эти люди наследуют половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону.

Право на наследство возникает только в случае смерти завещателя. Но документ может быть изменен в любое время. Рассматривать будут только самый поздний.

Чаще всего в судах оспаривают завещания из-за недвижимости - 60% исков.