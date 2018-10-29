В ДНР за два дня выходных - шесть аварий на дорогах

СЕГОДНЯ 20:47 2018-10-29T20:48:11+03:00

В этих ДТП есть погибший и раненые

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Один человек погиб и пятеро получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах ДНР в минувшие выходные. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

- За выходные дни на дорогах Республики совершено шесть ДТП, в которых один человек погиб, пять получили телесные повреждения. Зарегистрированы 16 ДТП без пострадавших, в которых механические повреждения получил автотранспор, — отметили в МВД.

По данным ведомства, всего за период 27-28 октября на дорогах Республики сотрудники ГАИ выявили 368 нарушений правил дорожного движения, 37 водителей лишены права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде.

Так, 24 октября произошла крупная авария - в Макеевке перевернулась 111-я маршрутка. По предварительным данным лопнуло колесо. Автобус двигался в сторону Макеевки. Тогда было госпитализировано 4 человека