Нацистов все чаще обижают несознательные украинцы

СЕГОДНЯ 20:32 2018-10-29T20:32:02+03:00

В этот раз проломили голову кастетом нацисту в Днепропетровской области

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Только недавно разрушили памятник АТОшникам во Львове, как случилась новое происшествие. В Днепропетровской области неизвестные проломили голову кастетом и сломали челюсть радикалу из нацистской организации Малимонову. Об этом сообщил депутат местного совета Тищенко на своей странице в Facebook, уточнив, что инцидент произошел в понедельник, 29 октября.

По его данным, нападение произошло около 11 часов утра. Пострадавший получил серьезные травмы головы, сейчас он находится в реанимации.

- На Юру напали со спины, залили баллоном и проломили голову кастетом, сломали челюсть… Юра упал, телефон и кошелек выпали, но злоумышленник их не взял, и быстро убежал, — рассказал депутат.

В свою очередь в Павлоградском отделе полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области сообщили, что по факту избиения 38-летнего мужчины открыто уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении