2018-10-29T17:59:40+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пожарных, выехавших тушить дома Старомихайловки после обстрелов

Украинские боевики применяют зажигательные снаряды
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУшники не впервые открывают огонь по пожарным. Фото: novorosinform.orgВСУшники не впервые открывают огонь по пожарным. Фото: novorosinform.org
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Украинские вооруженные формирования открыли огонь в направлении прибывших для ликвидации возгорания домов в Старомихайловке пожарных расчетов. Во время обстрела украинские боевики применили АГС. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В настоящий момент пожарные не могут приступить к ликвидации пожара из-за непрекращающихся обстрелов, — сообщает ведомство.

Напомним, сегодня украинские вооруженные формирования в 14:00 снова применили ударный беспилотник, сбросив зажигательные боеприпасы на поселок Старомихайловка, расположенный на западе Донецка.

По предварительным данным жертв среди мирного населения удалось избежать. Более подробная информация уточняется.

Кроме того, украинская армия использует для корректировки обстрелов ЛНР радиолокационную станцию американского производства. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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