Дончан неожиданно поддержали в Гамбурге, признав фашизм на Украине

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-29T17:08:40+03:00

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Демонстрация протеста против роста нацистских настроений на Украине прошла у здания украинского консульства в Гамбурге. Участники акции провели её в форме «вернисажа»: развернули баннеры и установили стенды с фотографиями, свидетельствующими, что нацизм на Украине есть, сообщает издание Украина. РУ

В Гамбурге, у стен украинского консульства, прошла антифашистская акция. Ее организаторы выставили возле дипломатического представительства Украины фотоплакаты, на которых можно видеть обыденные сцены из украинской реальности — зигующих боевиков националистических группировок, которые являются сотрудниками Министерства внутренних дел, а также нацистскую символику на шевронах и знаменах, которые открыто носят сегодня в Киеве.

«Наш «вернисаж» демонстрирует ежедневные сцены прославления нацизма в нынешней Украине. Мы выбрали около пятидесяти снимков, иллюстрирующих подъем фашизма, расизма, реабилитацию Гитлера, СС и их союзника Степана Бандеры, которая происходит сейчас в этой стране. Это последствие и инструмент расширения НАТО на восток. Мы призываем все антифашистские силы Европы противостоять этому», — говорится в пресс-релизе, который распространили организаторы акции, представляющие движение Антифашистский интернационал.

Место проведения акции было не случайным — ведь именно в Гамбурге состоялся резонансный скандал, связанный с одиозной фигурой украинского консула, который открыто высказывал на своей странице в Facebook расистские и нацистские взгляды, встречая одобрительную реакцию коллег, — о чем впервые рассказал известный блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

МИД Германии выразил обеспокоенность антисемитскими публикациями украинского дипломата — после чего украинское правительство было вынуждено отправить его в отставку. Однако бывший консул добивается восстановления в должности через суд, требуя выплатить компенсацию за вынужденный прогул.

Именно это стало поводом для проведения в Гамбурге антифашистского «вернисажа».

Рост влияния неонацистов на Украине замечают не только в Германии. Ранее 57 членов Конгресса США обратились с письмом к руководство Госдепартамента США, выразив обеспокоенность ростом антисемитизма и нацизма на Украине и в Польше.

Как указывается в этом письме, украинская власть позволяет героизировать преступления «пособников нацистов», — среди которых упоминаются Степан Бандера, Роман Шухевич, а также радикальных организации националистов, которые несут ответственность за уничтожение поляков, евреев и украинцев.

При этом, накануне визита Меркель старший научный сотрудник университета ООН и Европейского совета Ричард Гован рассказал газете «Сегодня», что миротворцы на Украине обойдутся в полмиллиарда – миллиард долларов в год. Причем США, которые финансируют четверть всех миротворческих миссий ООН, могут не поддержать многочисленную (25-50 тысяч человек) и долгосрочную операцию. Америка и так пытается сократить расходы на миротворчество - сейчас «голубые каски» обходятся в семь миллиардов долларов.

Эксперт выразил мнение, что финансировать миротворцев в Донбассе может Германия.

- Немцы действительно в этом заинтересованы. Миллиард долларов в год за безопасность в Европе не так уж и много, - считает Гован. - Не думаю, что Германия захочет отправить своих солдат в Донбасс по историческим причинам и соображениям безопасности. Но я уверен, что она захочет профинансировать миссию, чтобы она была более эффективной.