Украинские боевики сбрасывают с беспилотника зажигательные снаряды по Донбассу

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-29T16:46:02+03:00

В этот раз загорелся дом в Старомихайловке

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Украинские вооруженные формирования сегодня в 14:00 вооруженные снова применили ударный беспилотник, сбросив зажигательные боеприпасы на поселок Старомихайловка, расположенный на западе Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным ведомства, в результате обстрела произошло возгорание дома по адресу ул. Днепропетровская, 56.

Пожарные расчеты МЧС ДНР прибыли на место происшествия для тушения пожара.

По предварительным данным жертв среди мирного населения удалось избежать. Более подробная информация уточняется.

Ранее, военнослужащие Вооруженных сил Луганской Народной Республики в двух километрах от линии соприкосновения сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ с боевой гранатой на борту. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- В районе населенного пункта Нижнее Лозовое, 65 километров западнее Луганска, в 2 километрах южнее линии соприкосновения, военнослужащими народной милиции ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит БПЛА (квадрокоптер) ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-западного направления на высоте около 300 метров, — сказал он.