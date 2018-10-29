2018-10-29T15:11:41+03:00
Политика

ВСУ корректирует обстрелы Донбасса американскими локационными станциями

Об этом заявил Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинская армия использует для корректировки обстрелов ЛНР радиолокационную станцию американского производства. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

- В жилом районе населенного пункта Золотое, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства, - сообщает Марочко. - Станция выдает данные для минометных расчетов ВСУ, ведущих обстрелы жилых районов наших населенных пунктов", - сообщил Марочко.

Соединенные Штаты Америки передали на вооружение украинской армии 20 таких переносных локационных систем. Стоит отметить, что первая партия из трех единиц пришла в незалежную еще в ноябре 2014 года.

Справка «КП»

Локационная станция AN/TPQ-48 имеет возможность одновременно сопровождать несколько целей в 3-D и дальность обнаружения целей: более 10 км. Контролирует воздушное пространство. Также владеет обзором на 360 градусов без подвижных частей антенны. Точность определения положения батареи противника станцией: 50 м на дистанции 10 км. Ее вес: 227 кг, высота - 2 м (на триподе), диаметр - 1,1 м.

Состоит на вооружении в США, Австралии, Украине, КНР, Великобритании.

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