2018-10-29T15:05:35+03:00
Политика

А нас за що? Украинские каратели находят покой в широких степях Донбасса

Украинским боевикам кажется, что убивать могут только они
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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28 октября, в районе проведения так называемой «операции Объединенных сил» погиб уроженец Черновицкой области Гаврилюк 1970 года рождения. Об этом пишет Molbuk.ua со ссылкой на Баниловский сельский совет Вижницкого района.

В частности, известно, что военнослужащий погиб в районе Марьинки Донецкой области. Погибший является уроженцем Банилова, а в течение последних лет проживал в Одессе, где осталась его жена.

Накануне, 28 октября снайпер Вооруженных сил Луганской Народной Республики метким выстрелом ликвидировал украинского боевика Дария, который с 2014 года участвовал в карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщили местные журналисты.

- Печальная весть с Востока всколыхнула Кицманский район – 28 октября, около двух часов ночи в Луганской области погиб солдат Дмитрий Кузьмич Дарий (25.10.1971 г. р.) из Суховерхова, — сообщает издание «Свободная жизнь».

По данным украинских журналистов, Дарий был призван в Вооруженные силы Украины еще в первые волны мобилизации в 2014 году и принимал участие в карательной операции на территории Донбасса. 21 сентября 2018 года он подписал контракт с ВСУ.

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