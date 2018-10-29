Наев приказал провести «антидиверсионную» зачистку в Краматорске

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-29T13:16:51+03:00

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Штаб Операции объединенных сил, которой в Украине руководит генерал Сергей Наев, предупредил жителей Краматорска о проведении запланированной антидиверсионной операции, которая пройдет 31 октября и 1 ноября.

- В связи с проведением 31.10.2018 года и 1.11.2018 года превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в Краматорске Донецкой области, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное, - говорится в сообщении пресс-службы.

Жители Краматорска взволнованы тем, что в их квартиры могут прийти украинские военные.

- А что, если они увидят в квартире какую-либо советскую символику? В тюрьму посадят за значки с изображением Ленина? – пишет пользователь социальной сети Сергей Плющенко.