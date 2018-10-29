2018-10-29T12:56:10+03:00
Политика

«Внешторгсервис» выделит 150 миллионов рублей на социальные мероприятия в ДНР

24 октября Совет министров заключил с «Внешторгсервисом» договор о социально-экономическом партнерстве
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Документ подписали глава правительства Александр Ананченко и генеральный директор предприятия Владимир Пашков.

«Внешторгсервис» обязуется в течение года выделить 150 миллионов рублей на выполнение социальных мероприятий, в том числе в сфере образования, медицины, культуры, физической культуры и спорта. Также «Внешторгсервис» будет размещать заказы по обеспечению своих потребностей в товарах, работах и услугах на предприятиях ДНР, в том числе тех, которые используют труд инвалидов.

А еще ЗАО «ВТС» обязуется заключать договоры с образовательными учреждениями профессионального образования на подготовку специалистов для предприятия, принимать студентов на производственную практику, трудоустраивать выпускников, использовать возможности молодежных трудовых отрядов, проводить переподготовку и повышение квалификации персонала. «Внешторгсервис» будет заниматься оздоровлением детей своих работников.

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