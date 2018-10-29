2018-10-29T12:40:19+03:00
Политика

Александр Парецкий: Нам необходима интеграция с Россией

Генеральный директор донецкой филармонии назвал это единственным способом развития Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Власти ДНР после выборов 11 ноября должны усилить интеграционные процессы с Российской Федерацией. Такую точку зрения высказал генеральный директор – художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий, сообщает ДАН.

-В условиях тотальной блокады Донбасса украинскими властями интеграционные процессы в социально-экономической сфере с Россией остаются чуть ли не единственным способом и возможностью развития Донбасса, — отметил Парецкий.

Он добавил, что взаимодействие специалистов из Республики с коллегами из России позволяет внедрять прогрессивные формы организации работы в самых различных сферах жизни ДНР. Как один из примеров такой работы собеседник агентства привел внедрение передовых российских достижений в концертно-театральную жизнь Республики, что привело к росту заинтересованности населения Донбасса к культурной сфере страны.

- И это только один из примеров положительного результата интеграционной программы «Россия – Донбасс». Такая обнадеживающая тенденция свидетельствует о необходимости продвигать и углублять интеграцию, — подчеркнул Парецкий.

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