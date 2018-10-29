Зато не рабы! АТОшники приняли участие в марафоне морской пехоты США
Украинская команда карателей «АТО» приняла участие в двух забегах 43-го марафона морской пехоты США. Четверо карателей преодолели дистанцию 10 км, еще четверо — 42 км.
Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах. На короткую дистанцию — неподалеку Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон — возле Пентагона в Арлингтоне.
Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.
Накануне, командование Воздушных сил ВСУ подтвердило гибель американского военного при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области 16 октября. Об этом сообщил пресс-центр Командования.
В сообщении указано, что первым погибшим пилотом является начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ полковник Иван Петренко, а вторым — представитель Нацгвардии США.
«Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — сообщают в Командовании.