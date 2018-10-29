СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-29T12:16:33+03:00

Представители "самой сильной армии" не знают, как лучше высказать свое подобострастие штатам

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Украинская команда карателей «АТО» приняла участие в двух забегах 43-го марафона морской пехоты США. Четверо карателей преодолели дистанцию 10 км, еще четверо — 42 км.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах. На короткую дистанцию — неподалеку Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон — возле Пентагона в Арлингтоне.

Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

Накануне, командование Воздушных сил ВСУ подтвердило гибель американского военного при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области 16 октября. Об этом сообщил пресс-центр Командования.

В сообщении указано, что первым погибшим пилотом является начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ полковник Иван Петренко, а вторым — представитель Нацгвардии США.

«Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США», — сообщают в Командовании.