2018-10-29T13:20:30+03:00
Политика

Националисты негодуют: украинцы разрушают памятники АТОшникам

Памятники массово сносят не только на востоке Украины, но и во Львове
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такая доблесть украинских сограждан достойна уважения. Фото: facebook.comТакая доблесть украинских сограждан достойна уважения. Фото: facebook.com
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Во Львове прошлой ночью неизвестные уничтожили камень, заложенный под будущий “Монумент доблести украинских воинов”. Об этом сообщил главарь Львовского отделения националистов Серый на странице в Facebook.

- Сегодня ночью какие-то «бессмертные» животные разбили закладной камень под Монумент доблести украинских воинов, — написал он.

Ранее, 24 июня местный житель сообщил в Добропольское отделение полиции о том, что неизвестные разрушили памятник украинскому боевику, принимавшему участие в карательной операции Украины против населения Донбасса.

Памятник гражданину Украины Ермакову, погибшему в 2015 году в боях под Дебальцево, находился в городском парке Доброполья на «аллее памяти».

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

А еще ранее в Запорожье неизвестные разгромили памятник «воинам АТО», который всего неделю назад установили нацисты. Памятник был установлен на острове Хортица,

Вместо сброшенного монумента на фундамент памятника поставили пустые бутылки из-под алкогольных напитков.

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