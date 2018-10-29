Националисты негодуют: украинцы разрушают памятники АТОшникам
Во Львове прошлой ночью неизвестные уничтожили камень, заложенный под будущий “Монумент доблести украинских воинов”. Об этом сообщил главарь Львовского отделения националистов Серый на странице в Facebook.
- Сегодня ночью какие-то «бессмертные» животные разбили закладной камень под Монумент доблести украинских воинов, — написал он.
Ранее, 24 июня местный житель сообщил в Добропольское отделение полиции о том, что неизвестные разрушили памятник украинскому боевику, принимавшему участие в карательной операции Украины против населения Донбасса.
Памятник гражданину Украины Ермакову, погибшему в 2015 году в боях под Дебальцево, находился в городском парке Доброполья на «аллее памяти».
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
А еще ранее в Запорожье неизвестные разгромили памятник «воинам АТО», который всего неделю назад установили нацисты. Памятник был установлен на острове Хортица,
Вместо сброшенного монумента на фундамент памятника поставили пустые бутылки из-под алкогольных напитков.