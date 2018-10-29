Сводки "перемирия" не радуют: обстрелы не прекращаются

СЕГОДНЯ 07:34 2018-10-29T07:34:32+03:00

Выходные в ЛНР и ДНР не были тихими

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Украинские вооруженные формирования четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок и Сокольники. Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов и вооружения БМП.

Что касается Донецкой Народной Республики, то ВСУ за минувшие сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики почти 400 боеприпасов, что в девять раз больше, чем за предыдущие сутки.

Под огнем ВСУ оказались: столичный аэропорт, село Спартак к северу от Донецка и поселок шахты Трудовская в Петровском районе города; Горловка, ее поселки Зайцево и шахты им. Гагарина; Ясиноватая, прилегающие к ней поселки Васильевка и Минеральное; Докучаевск, а также села Старомарьевка, Ленинское, Коминтерново, Саханка на юге ДНР.