2018-10-29T07:34:32+03:00
Политика

Сводки "перемирия" не радуют: обстрелы не прекращаются

Выходные в ЛНР и ДНР не были тихими
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские вооруженные формирования четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок и Сокольники. Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов и вооружения БМП.

Что касается Донецкой Народной Республики, то ВСУ за минувшие сутки 25 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики почти 400 боеприпасов, что в девять раз больше, чем за предыдущие сутки.

Под огнем ВСУ оказались: столичный аэропорт, село Спартак к северу от Донецка и поселок шахты Трудовская в Петровском районе города; Горловка, ее поселки Зайцево и шахты им. Гагарина; Ясиноватая, прилегающие к ней поселки Васильевка и Минеральное; Докучаевск, а также села Старомарьевка, Ленинское, Коминтерново, Саханка на юге ДНР.

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