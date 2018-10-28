2018-10-28T21:38:47+03:00
Политика

МИД ДНР: Готовность Александра Лукашенко помочь в решении конфликта в Донбассе вызывает уважение

Ранее президент Белоруссии выразил готовность принять более активное участие в ходе урегулирования конфликта в Донбассе
Никита МАКАРЕНКОВ
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И.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что готовность Белоруссии принять активное участие в разрешении конфликта в Донбассе вызывает уважение.

- Республика Беларусь вот уже более четырех лет является тем государством, где проводится переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. Безмерное уважение вызывает готовность господина Лукашенко принять еще более действенное участие в ходе Минского процесса, если на то будет острая необходимость.

Тем не менее, здесь нужно подчеркнуть, что в роли посредников переговоров в соответствии с согласованными и подписанными документами выступают ОБСЕ и РФ, а действенное участие в переговорах должна принимать прежде всего сама Украина, как вторая сторона конфликта, и никакой прогресс в выполнении Минских соглашений невозможен без политической воли Киева выполнить свои обязательства по Комплексу мер, - говорится в официальном заявлении.

Напомним, на Первом форуме регионов Украины и Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

- Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного - ради мира... Эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена, - сказал Лукашенко.

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