За этот вечер ВСУ выпустили по Донецку и Югу ДНР более 40 мин разного калибра

СЕГОДНЯ 20:56 2018-10-28T21:31:29+03:00

Под огонь попали южные сёла и столица Республики. Пока информации о жертвах и разрушениях нет

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Всего за два часа сегодняшнего вечера, 28 октября, Вооружённые силы Украины выпустили по южным сёлам Донецкой Народной Республики и Донецку более 40 мин различного калибра. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— С 17:30 по 19:35 армия Украины обстреляла из минометов поселок шахты Трудовская на западе Донецка и села Саханка, Коминтерново, Ленинское Новоазовского района ДНР. Всего по населенным пунктам было выпущено 42 мины калибром 82 и 120 мм, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Отметим, что для обстрелов Республики, помимо миномётов, применялись гранаты АГС-19, СПГ-9, артиллерия калибром 125 миллиметров, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение.

Ранее мы сообщали, что ВСУ открыли огонь по югу ДНР из крупнокалиберных орудий.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.