За этот вечер ВСУ выпустили по Донецку и Югу ДНР более 40 мин разного калибра
Всего за два часа сегодняшнего вечера, 28 октября, Вооружённые силы Украины выпустили по южным сёлам Донецкой Народной Республики и Донецку более 40 мин различного калибра. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— С 17:30 по 19:35 армия Украины обстреляла из минометов поселок шахты Трудовская на западе Донецка и села Саханка, Коминтерново, Ленинское Новоазовского района ДНР. Всего по населенным пунктам было выпущено 42 мины калибром 82 и 120 мм, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Отметим, что для обстрелов Республики, помимо миномётов, применялись гранаты АГС-19, СПГ-9, артиллерия калибром 125 миллиметров, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое вооружение.
Ранее мы сообщали, что ВСУ открыли огонь по югу ДНР из крупнокалиберных орудий.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.