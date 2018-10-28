Сидеть дома! В Краматорске будут искать террористов

СЕГОДНЯ 20:17 2018-10-28T20:19:50+03:00

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В Краматорске 31 октября и 1 ноября украинские военные проведут мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным группам. Жителей просят оставаться дома, не паниковать и иметь при себе паспорт. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное", – говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил, которым руководит генерал Сергей Наев.

Это не первые учения ООС по выявлению террористов и диверсантов. Очевидцы таких мероприятий рассказывают, что украинские военные врываются в дома, хватают мужчин, "пакуют" в машины и вывозят для выяснения личности и фактов пересечения линии разграничения.

Особенно тяжело тем, на кого донесли соседи или знакомые, как на "подозрительный элемент", или "сепаратиста".

Кстати, штаб ООС заявляет, что с августа 2018 года они уже задержали 39 террористов. В основном, в городах, подконтрольных Украине вблизи линии соприкосновения.