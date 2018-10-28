2018-10-28T20:09:09+03:00
Политика

ВСУ открыли огонь по югу ДНР из крупнокалиберного орудия

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК
Никита МАКАРЕНКОВ
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Жители Донецкой Народной Республики продолжают подвергаться обстрелам со стороны украинских силовиков. Сегодня вечером ВСУ обстреляли село Саханка на юге Республики из 125-миллиметровых орудий. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 19:15 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенных пунктов Широкино–Саханка. Выпущено 17 снарядов калибром 125 мм, - говорится в сообщении от СЦКК.

Уже в 19:30 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по Талаковке и Коминтерново. Выпущено пять мин калибром 120 мм и девять мин калибром 82 мм.

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