Денис Пушилин вручил благодарственные письма ветеранам Комсомола

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-28T17:52:27+03:00

В Донецке состоялся «Слёт поколений» к 100 –летию Комсомола, на котором присутствовали ветераны организации

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Сегодня в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. Крупской состоялся «Слёт поколений», приуроченный к столетию образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи. На встрече присутствовали ветераны Комсомола, и.о. Министра информации Республики Игорь Антипов, представители других Министерств и ведомств, народные депутаты, активисты современных молодёжных организаций и движений. Кроме того, слёт посетил временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.

— Я думаю, что со мной согласятся и те, кто побывал тогда в донецком пионерском движении, как по-доброму мы завидовали комсомольцам. Ведь перед ними стояли совершенно другие задачи, совершенно другого уровня, это действительно было нечто, — вспомнил свою юность Денис Пушилин.

Самые активные участники комсомольского движения получили благодарственные письма из рук Дениса Пушили и депутата Народного Совета, руководителя фракции «Донецкая Республика» Владимира Бидёвка.

Напомним, что завтра, 29 сентября, на площади Ленина должны вскрыть капсулу времени, которую оставила нам молодёжь Донбасса в 1971 году.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.