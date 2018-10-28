2018-10-28T16:46:36+03:00
Политика

Даниил Безсонов: на подконтрольной ВСУ территории растет уровень социальной напряжённости

Мирные жители Константиновки устроили самосуд над военнослужащим ВСУ из-за погрома в магазине
Цесанна АНТОНЕНКО
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Военнослужащие Вооружённых сил Украины продолжают устраивать беспорядки на подконтрольных им территориях Донбасса. Мирные жители устали за этим наблюдать и взяли дело в свои руки. Об этом сегодня, 28 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, в связи с чем на подконтрольной ВСУ территории растет уровень социальной напряжённости, — рассказал Даниил Безсонов.

В населённом пункте Константиновка несколько военнослужащих 90 батальона 81 оаэбр бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения устроили погром в продуктовом магазине. Приехавшие на вызов в магазин «охранники» применили физическую силу, чем заставили украинских силовиков покинуть место преступления.

— Однако, одному из них – ефрейтору Колтуну далеко убежать не удалось. Его поймали местные жители и устроили самосуд. В результате избиения боевик госпитализирован с черепно-мозговой травмой и различными переломами, — добавил Даниил Безсонов.

Напомним, что о бесчинствах украинской армии разведка Народной милиции ДНР сообщала неоднократно.

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