Украинский военный выстрелил себе в руку, чтобы уйти с передовой

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-28T16:20:54+03:00

Военнослужащий 28-й бригады ВСУ выстрелил себе в левую руку, чтобы покинуть зону ООС, а это ранение выдали за боевое

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Дисциплина в рядах украинских силовиков по-прежнему остаётся низкой, как и их желание прибывать в зоне проведения так называемой операции объединённых сил. Об этом сегодня, 28 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— В районе населённого пункта Красногоровка в зоне ответственности 28-й бригады, старший солдат Тимчак 1998 года рождения выстрелил себе в левую руку, — рассказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что сделал это для того, чтобы покинуть передовую и зону ООС в принципе. Между тем командование 28-й бригады Вооружённых сил Украины в очередной раз выдало этот инцидент за ранение в результате обстрелов со стороны Донецкой Народной Республики.

Напомним, что командование Народной милиции ДНР неоднократно сообщало о низкой дисциплине в рядах ВСУ.