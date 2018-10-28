2018-10-28T14:41:48+03:00
Политика

В Народной милиции ДНР назвали имена командиров бригад, ответственных за обстрелы Республики

По данным разведки Народной милиции Республики, за обстрелы ДНР на всех направлениях отвечают четверо командиров бригад ВСУ
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики ведёт ежедневые обстрелы территории Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки огневому воздействия подверглись все направления. Начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов назвал имена ответственных за обстрелы комбригов Вооружённых сил Украины.

— На Горловском направлении украинские боевики из 58-й мотопехотной бригады ВСУ под командованием военного преступника Драпатова обстреливали поселок шахты имени Гагарина зенитными установками, вооружением БМП, гранатометами различных типов и крупнокалиберными пулемётами, — рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, по данным Даниила Безсонова, Донецкое направление было обстреляно силовиками 28-й механизированной бригады под командованием Марченко, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием Иванова. С их позиций были обстреляны Жабичево, Крутая Балка, Александровка, Ясноватая, Вольво-центр и район Донецкого аэропорта.

— На Мариупольском направлении военные преступники 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача вели обстрелы по районам населенных пунктов Ленинское и Саханка, — добавил Даниил Безсонов.

Напомним, что этим утром украинская армия открыла миномётный огонь по Саханке.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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