В донецком цирке новая программа: пиратские страсти, акробаты на першах и животные

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-28T13:54:01+03:00

Она стартует в «Космосе» 3 ноября и продлится до 9 декабря

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В столичном цирке «Космос» стартует новая программа «Адреналин». Перед донецким зрителем снова выступят артисты «Росгосцирка». Первое выступление запланировано на 3 ноября. Программа будет идти по выходным до 9 декабря. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации «Космоса».

- На манеже будут бесстрашные акробаты, пиратские страсти под куполом цирка, акробаты на першах, а также животные: собачки, кошки, еноты, носухи и украшение программы джигиты «Алания». Будет интересно не только детям, но и взрослым, - сказали нам в цирке.

Билеты на представление можно купить в кассе цирка от 200 до 700 рублей. Справки по телефонам: 062-266-41-01, 062-266-51-89.