В донецком цирке новая программа: пиратские страсти, акробаты на першах и животные
В столичном цирке «Космос» стартует новая программа «Адреналин». Перед донецким зрителем снова выступят артисты «Росгосцирка». Первое выступление запланировано на 3 ноября. Программа будет идти по выходным до 9 декабря. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации «Космоса».
- На манеже будут бесстрашные акробаты, пиратские страсти под куполом цирка, акробаты на першах, а также животные: собачки, кошки, еноты, носухи и украшение программы джигиты «Алания». Будет интересно не только детям, но и взрослым, - сказали нам в цирке.
Билеты на представление можно купить в кассе цирка от 200 до 700 рублей. Справки по телефонам: 062-266-41-01, 062-266-51-89.