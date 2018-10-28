Этим утром украинские силовики из миномётов обстреляли Саханку

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-28T13:51:13+03:00

По Южному селу выпустили шесть мин из миномёта калибром 82 миллиметра

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Вооружённые силы Украины продолжают терроризировать Юг Донецкой Народной Республики. Сегодня утром, 28 октября, украинские силовики обстреляли посёлок Саханка из миномётов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 07:50 был зафиксирован обстрел по населённому пункту Саханка. Вооружённые силы Украины использовали миномёты калибром 82 миллиметра, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел вёлся с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Широкино. По Саханке выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Кроме того, стало известно, что в 10:40 Вооружённые силы Украины обстреляли Зайцево (Южное) из стрелкового оружия.

Напомним, что за минувшие сутки по территории Донецкой Народной Республики выпустили более двухсот единиц различных боеприпасов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.