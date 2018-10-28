Этим утром украинские силовики из миномётов обстреляли Саханку
Вооружённые силы Украины продолжают терроризировать Юг Донецкой Народной Республики. Сегодня утром, 28 октября, украинские силовики обстреляли посёлок Саханка из миномётов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В 07:50 был зафиксирован обстрел по населённому пункту Саханка. Вооружённые силы Украины использовали миномёты калибром 82 миллиметра, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Обстрел вёлся с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Широкино. По Саханке выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.
Кроме того, стало известно, что в 10:40 Вооружённые силы Украины обстреляли Зайцево (Южное) из стрелкового оружия.
Напомним, что за минувшие сутки по территории Донецкой Народной Республики выпустили более двухсот единиц различных боеприпасов.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.