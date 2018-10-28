2018-10-28T12:44:31+03:00
Общество

Денис Пушилин поздравил автомобилистов и работников дорожного хозяйства ДНР с их праздником

Сегодня в Донецкой Народной Республики отмечают День автомобилиста и работника дорожного хозяйства
Цесанна АНТОНЕНКО
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Денис Пушилин поздравил всех автомобилистов и работников дорожного хозяйства Республики с их профессиональным праздникомДенис Пушилин поздравил всех автомобилистов и работников дорожного хозяйства Республики с их профессиональным праздникомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всех автомобилистов и работников дорожного хозяйства Республики с их профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд.

— Дорогие друзья!

Уважаемые руководители и сотрудники автотранспортных предприятий, работники и ветераны автомобильного транспорта!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и работника дорожного хозяйства Донецкой Народной Республики!

В этот день хочу выразить благодарность всем, кто добросовестно трудится на общественном, грузовом и легковом транспорте, прилагает огромные усилия для восстановления и развития дорожного хозяйства страны.

Именно Вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное автотранспортное сообщение в Республике, помогаете поддерживать стабильную работу всех без исключения отраслей экономики и учреждений социальной сферы.

Ваш профессионализм, ответственность и самоотверженный труд заслуживают самой искренней признательности и высокой оценки.

Друзья! В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, счастья в личной и семейной жизни, отличного настроения, безаварийной работы, удачи и успехов в труде, — говорится в тексте поздравления от Дениса Пушилина.

В семье семеро детей. Старшей девочке 13 лет, а самому младшему всего четыре месяца. Отец семейства, Александр, служит в рядах защитников Республики. Его жена, Наталья, домохозяйка. Последние два года семья жила в съёмной квартире.

Напомним, День автомобилиста и работника дорожного хозяйства в Донецкой Народной Республики ежегодно отмечается каждое последнее воскресенье октября. В этот раз праздник выпал на 28 октября.

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