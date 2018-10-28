Денис Пушилин поздравил автомобилистов и работников дорожного хозяйства ДНР с их праздником
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всех автомобилистов и работников дорожного хозяйства Республики с их профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестный труд.
— Дорогие друзья!
Уважаемые руководители и сотрудники автотранспортных предприятий, работники и ветераны автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем автомобилиста и работника дорожного хозяйства Донецкой Народной Республики!
В этот день хочу выразить благодарность всем, кто добросовестно трудится на общественном, грузовом и легковом транспорте, прилагает огромные усилия для восстановления и развития дорожного хозяйства страны.
Именно Вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное автотранспортное сообщение в Республике, помогаете поддерживать стабильную работу всех без исключения отраслей экономики и учреждений социальной сферы.
Ваш профессионализм, ответственность и самоотверженный труд заслуживают самой искренней признательности и высокой оценки.
Друзья! В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, счастья в личной и семейной жизни, отличного настроения, безаварийной работы, удачи и успехов в труде, — говорится в тексте поздравления от Дениса Пушилина.
В семье семеро детей. Старшей девочке 13 лет, а самому младшему всего четыре месяца. Отец семейства, Александр, служит в рядах защитников Республики. Его жена, Наталья, домохозяйка. Последние два года семья жила в съёмной квартире.
Напомним, День автомобилиста и работника дорожного хозяйства в Донецкой Народной Республики ежегодно отмечается каждое последнее воскресенье октября. В этот раз праздник выпал на 28 октября.