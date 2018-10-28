Многодетная семья военнослужащего армии ДНР получила четырёхкомнатную квартиру в Юнокоммунарске

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-28T11:26:39+03:00

Александр и Наталья Яновские воспитывают семерых детей, младшему из которых всего четыре месяца

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Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вчера, 27 октября, вручил ключи от новой четырёхкомнатной квартиры в городе Юнокоммунарск многодетной семье.

— Многодетные семьи важны для нас. Как это было у наших предков – семьи не по одному ребенку, а многодетные. За счет этого Россия и процветала, и становилась сильной. Спасибо вам, что понимаете это, — сказал Денис Пушилин.

В семье семеро детей. Старшей девочке 13 лет, а самому младшему всего четыре месяца. Отец семейства, Александр, служит в рядах защитников Республики. Его жена, Наталья, домохозяйка. Последние два года семья жила в съёмной квартире.

Напомним, что Денис Пушилин пообещал и дальше заботится о многотетных семьях Донецкой Народной Республики.