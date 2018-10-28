2018-10-28T10:44:24+03:00
Политика

Стратегически важный мост в Дебальцево, разрушенный в 2015 году, восстановлен

Он сделал обеспечит безопасность пассажироперевозок и грузоперевозок , создаст возможность для бесперебойного движения автотранспорта
Цесанна АНТОНЕНКО
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Стратегически важный мост в Дебальцево, разрушенный в 2015 году, восстановленСтратегически важный мост в Дебальцево, разрушенный в 2015 году, восстановленФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Вчера, 27 октября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл мост в Дебальцево, который был разрушен в результате боевых действий в 2015 году. Теперь этот путепровод будет выполнять стратегически важные функции для Республики.

— Мост, сильно пострадавший в результате боевых действий в 2015 году, снова начал свою работу. Он сделал ближе Донецкую и Луганскую Народные Республики, — сказал Денис Пушилин.

В результате боевых действий в 2015 году четыре из шести опор моста были полностью разрушены, а оставшиеся две балки находились в аварийном состоянии под угрозой обрушения. Ремонтные работы по восстановлению дороги, связывающей ЛНР и ДНР, были начаты в июле 2017 года.

Напомним, что 25 октября исполняющий обязанности Луганской Народной Республики Леонид Пасечник торжественно открыл восстановленный после обстрелов Чернухинский путепровод, находящийся на границе ЛНР и ДНР.

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