Обстрелы в ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики более двухсот боеприпасов
Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР. В ход идут миномёты, БМП и БТР, АГС, СПГ, пулемёты и т.д. За минувшие сутки было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагагрина, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Донецк (Терминал, Вольво-центр, Александровка), Ленинское, Саханка., — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Для обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинские силовики применили 272 единицы различных боеприпасов.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате огневого воздействия со стороны украинской армии не поступала.
Напомним, в предыдущие сутки было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня. По территории ДНР было выпущено 390 единиц различных боеприпасов.