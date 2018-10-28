2018-10-28T10:11:45+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики более двухсот боеприпасов

Украинская армия продолжает массированные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки зафиксировано шестнадцать нарушений режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР. В ход идут миномёты, БМП и БТР, АГС, СПГ, пулемёты и т.д. За минувшие сутки было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагагрина, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Донецк (Терминал, Вольво-центр, Александровка), Ленинское, Саханка., — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Для обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинские силовики применили 272 единицы различных боеприпасов.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате огневого воздействия со стороны украинской армии не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня. По территории ДНР было выпущено 390 единиц различных боеприпасов.

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