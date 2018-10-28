В Докучаевске возможны перебои в работе мобильного оператора «Феникс»

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-28T09:35:39+03:00

Сегодня у республиканского мобильного оператора плановые работы из-за которых у жителей Докучаевска могут возникнуть проблемы с работой «Феникса»

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Первый республиканский мобильный оператор продолжает работы по налаживанию сетей и стабилизации работы. В связи с этим сегодня, 28 октября, в Докучаевске могут быть проблемы с работой «Феникса». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи Донецкой Народной Республики.

— В связи с плановыми работами по переключению узловой базовой станции в городе Докучаевске сегодня могут наблюдаться перебои со связью «Феникс», — рассказали в пресс-службе Министерства.

Там отметили, что все работы должны быть завершены до 14:00 этого дня, тогда работа мобильного оператора в Докучаевске полностью нормализуется. В компании «Феникс» принесли извинения всем абонентом за неудобства.

Напомним, что в ближайшее время в Донецкой Народной Республике может полностью наладится связь украинского мобильного оператора «Vodafone».

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.