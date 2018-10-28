2018-10-28T09:00:02+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: количество нарушений увеличилось в шесть раз

Украинские силовики продолжают усиливать обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки под огонь попали пять населённых пунктов Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Тишины на линии соприкосновения нет и обстрелы в ЛНР продолжаются. По сравнению с 26 октября, когда было зафиксировано только одно нарушение, за минувшие сутки количество обстрелов увеличилось в шесть раз. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Лозовое, Калиновка, Алмазная, Желобок и Калиново Брщеватое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

При обстрелах территорий Луганской Народной Республики украинская армия использовала миномёты калибром120 и 82 миллиметра, граната АГС-17, БМП-2 и СПГ-9, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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