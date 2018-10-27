В некоторых школах ЛНР каникулы начнутся 6 ноября

СЕГОДНЯ 20:35 2018-10-27T20:35:57+03:00

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В некоторых школах Луганской Народной Республике каникулы начнутся с 6 ноября.

Осенние каникулы в школах Алчевска, Антрацита и Антрацитовкого района, Брянки, Кировска, Краснодона и Краснодонского района, Красного Луча, Перевальского района, Первомайска, Свердловска и Свердловского района, Славяносербского района и Стаханова начнутся с 6 ноября до 12 ноября включительно. Об этом сообщили в управлении образования администраций городов и районов ЛНР.

- Школьники Луганска, Лутугинского района и Ровеньков будут отдыхать с 29 октября по 2 ноября.

- В связи с празднованием Дня народного единства и переноса выходного дня на 5 ноября к учёбе они приступят 6 ноября, - добавили в ведомстве.