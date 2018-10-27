Кто возглавил СБУ в Донецкой и Луганской областях

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-27T17:04:27+03:00

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Президент Украины Порошенко назначил новых глав в региональных управлениях СБУ. Об этом сказано на его сайте.

Александр Карпенко стал начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Ранее эту должность занимал Александр Куць, который в июне 2018 года возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.

Александр Карпенко в 2015 году стал заместителем главы Донецкого управления СБУ, до этого - был и.о. начальника Волынского управления СБУ.

Журналисты из Волыни делятся, что вел он себя тихо и неприметно, но держал под контролем именно политические настроения общества, контролировал радикалов.

Также Порошенко назначил начальником Управления СБУ в Винницкой области Олега Зозулю, уволив перед этим его предшественника Владимира Пахнюка.