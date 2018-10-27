ВСУшник пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-27T15:53:32+03:00

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о продолжающихся фактах издевательства украинских войск над местными жителями тех населенных пунктов, где базируются солдаты ВСУ.

В Новотошковском военнослужащий 10 бригады 24 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку, которая возвращалась домой из магазина.

- Предотвратить преступление по счастливой случайности помогли проходившие неподалеку две местных жительницы, которые прибежали на душераздирающий крик девушки, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

В подразделение прибыли следователи военной прокуратуры, проводится расследование.

- Призываю всех жителей подконтрольных Киеву территорий Луганщины быть бдительными и по возможности передвигаться по улицам только по несколько человек. К сожалению, подобные случаи зверства и бесцеремонного обращения с людьми со стороны так называемых «защитников» Украины, как показывает практика, будут продолжаться, - обратился Андрей Марочко.