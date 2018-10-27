Украинские солдаты избили пенсионера

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-27T15:50:39+03:00

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о продолжающихся фактах издевательства украинских войск над местными жителями тех населенных пунктов, где базируются солдаты ВСУ.

23 октября в Трехизбенке военнослужащие вновь прибывшей 10 отдельной горно-штурмовой бригады потребовали от местного жителя, пожилого человека, приобрести в магазине спиртные напитки (украинским военнослужащим запрещено продавать алкоголь), на что получили отказ. После чего произошла драка, в ходе которой гражданскому были нанесены телесные повреждения средней степени тяжести.

- На помощь к избиваемому, прибежали еще несколько граждан и дали жестокий отпор озверевшим военным, - рассказывает Марочко. - В результате потасовки местные жители забрали у украинских «защитников» один автомат АК-74 и три магазина с патронами к нему. Оружие в дальнейшем было возращено только лично в руки командиру подразделения.

Проводится служебное расследование, в подразделение прибыли следователи военной прокуратуры.