В ЛНР учились отражать атаки террористов
Совместные антитеррористические учения силовых ведомств прошли в Луганской Народной Республике, сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
- На текущей неделе в целях повышения уровня подготовки силовых министерств и ведомств ЛНР по противодействию террористическим актам проведено совместное командно-штабное учение, - сообщил он.
Командование НМ ЛНР совместно с МГБ, МВД и МЧС отрабатывало различные вопросы обеспечения безопасности граждан Республики.
- По итогам учений руководством ЛНР дана высокая оценка, все участники данных учений показали высокий профессионализм и выучку, - подчеркнул Андрей Марочко.