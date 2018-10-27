2018-10-27T18:02:49+03:00
Политика

В ЛНР учились отражать атаки террористов

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Совместные антитеррористические учения силовых ведомств прошли в Луганской Народной Республике, сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

- На текущей неделе в целях повышения уровня подготовки силовых министерств и ведомств ЛНР по противодействию террористическим актам проведено совместное командно-штабное учение, - сообщил он.

Командование НМ ЛНР совместно с МГБ, МВД и МЧС отрабатывало различные вопросы обеспечения безопасности граждан Республики.

- По итогам учений руководством ЛНР дана высокая оценка, все участники данных учений показали высокий профессионализм и выучку, - подчеркнул Андрей Марочко.

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