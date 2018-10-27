Во всем Луганске включили отопление. Город не замерзнет

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-27T13:40:59+03:00

Об этом сообщили в горадминистрации

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В администрации Луганска сообщили, что все многоквартирные дома получили отопление.

- Все одна тысяча 382 многоквартирных дома, находящихся на балансе «Центрожилкома» и 140 многоэтажек формы управления ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) и ЖСК (жилищно-строительный кооператив) получают тепло в полном объёме, - говорится в сообщении.

Также отапливаются 122 учебных заведения, 46 объектов культуры, три учреждения социальной защиты и 47 объектов медицинской сферы Луганска. На подачу теплоносителя включены 130 котельных и 51 тепловой пункт предприятия «Теплокоммунэнерго».

- В случае возникновения аварий, луганчане могут звонить по телефонам аварийных подразделений, -порекомендовали в мэрии.

- аварийно-диспетчерская служба предприятия «Теплокоммунэнерго» – (0642) 71-64-86, +38 (099) 450 02 34, +38 (072) 110 43 00;

- контакт-центр предприятия «Центрожилком» – (0642) 61-61-30, +38 (099) 39 34 376;