2018-10-27T13:40:59+03:00
Политика

Во всем Луганске включили отопление. Город не замерзнет

Об этом сообщили в горадминистрации
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Луганска сообщили, что все многоквартирные дома получили отопление.

- Все одна тысяча 382 многоквартирных дома, находящихся на балансе «Центрожилкома» и 140 многоэтажек формы управления ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) и ЖСК (жилищно-строительный кооператив) получают тепло в полном объёме, - говорится в сообщении.

Также отапливаются 122 учебных заведения, 46 объектов культуры, три учреждения социальной защиты и 47 объектов медицинской сферы Луганска. На подачу теплоносителя включены 130 котельных и 51 тепловой пункт предприятия «Теплокоммунэнерго».

- В случае возникновения аварий, луганчане могут звонить по телефонам аварийных подразделений, -порекомендовали в мэрии.

- аварийно-диспетчерская служба предприятия «Теплокоммунэнерго» – (0642) 71-64-86, +38 (099) 450 02 34, +38 (072) 110 43 00;

- контакт-центр предприятия «Центрожилком» – (0642) 61-61-30, +38 (099) 39 34 376;

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЛНР закупят спецтехнику для ремонта дорог на 26 миллионов рублей
Над ДНР сбит ударный беспилотник
Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе
Небоевые потери ВСУ составили 2 700 человек
Есть ли тишина на Донбассе?
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины»
Количество обстрелов растет: За сутки ВСУ выпустили по ДНР 400 снарядов
Масштабная ярмарка в Донецке 2018: где и когда будет проходить
ВСУшники перед ротацией грабят подконтрольные Киеву села и города
В ДНР открывается первый иностранный банк
Выборы 2018: Отметок в паспорт Украины никто в ДНР не ставит
Более 70 граждан обратились к временной комиссии НС ДНР с жалобами на деятельность Миндоходов
Фото украинских боевиков вызвало насмешки пользователей интернета
Пэрэмога! ВСУ победили "русский мир"
Курка, яйка, млеко: Украинских мародеров проучили сами местные жители
Украинская армия наращивает использование беспилотников
За неделю от обстрелов ВСУ погибло четверо военнослужащих НМ ДНР
У школьников ДНР сегодня последний учебный день перед началом осенних каникул
Перед уходом из Донбасса Александр Хуг рассказал, как закончить войну
Александр Хуг: люди устали ждать, им надоело слушать оправдания
СБУ пыталась завербовать военнослужащую ЛНР, угрожая расправой над ее семьей
Народная милиция ЛНР: СБУ угрожали луганчанке расправой над её сыном
Полвека космическому полёту Георгия Берегового: «Людям нужна моя работа – ради этого можно идти на самое опасное задание»
Добавлен дополнительный вечерний рейс на маршруте Ясиноватая-Донецк
Александр Хуг посетил посёлок Трудовские на Западе Донецка
ОБСЕ: российская армия так и не была обнаружена в Донбассе