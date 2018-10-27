В ЛНР закупят спецтехнику для ремонта дорог на 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-27T13:41:42+03:00

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В Луганске и Республике вопрос о ремонте дорог стоит остро. Как бы ни хотелось этого признавать, но не малая часть дорожного полотна находится в плохом состоянии.

Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выделил министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР 26 миллионов рублей на закупку новой спецтехники для ремонта дорог. Об этом сообщил и.о. руководителя транспортного ведомства Владимир Герасимчук.

- Сейчас у нас техника фактически 70-80-х годов, хорошую технику в 2014 году Украина вывезла на ту сторону. Сейчас уже главой Республики выделено 26 миллионов рублей для закупки новой техники, - сказал оню

По словам и.о. министра инфраструктуры и транспорта, планируется приобретение грейдеров, которых очень не хватает, погрузчиков и катков.

- Это улучшит нашу материальную базу, - отметил Герасимчук.