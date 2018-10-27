Над ДНР сбит ударный беспилотник

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-27T13:22:41+03:00

Украинский БПЛА должен был сбросить бомбу по военному объекту ДНР

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о сбитом над территорией Донбасса украинском ударном беспилотном летательном аппарате.

- За прошедшие сутки во время попытки противником нанести удар по охраняемому военному объекту Народной милиции ДНР, средствами ПВО уничтожен очередной ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ, - сказал Безсонов. - Украинская сторона продолжает грубо нарушать Минские соглашения в части касающейся применения БПЛА.

В СЦКК заявили, что за прошедшие сутки ВСУ 25 раз нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 25 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 390 единиц, - уточнили в ведомстве.