2018-10-27T12:40:46+03:00
Политика

Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
Никита МАКАРЕНКОВ
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Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии подключиться к разрешению конфликта в Донбассе. Фото: Архив КПАлександр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии подключиться к разрешению конфликта в Донбассе. Фото: Архив КП
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На Первом форуме регионов Украины и Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

- Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного - ради мира... Эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена, - сказал Лукашенко.

Он добавил, что из-за войны в Донбассе многие были вынуждены приехать в Белоруссию.

Напомним, столица Белоруссии – Минск – выступает в качестве переговорной площадки для разрешения конфликта в Донбассе.

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