СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-27T12:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На Первом форуме регионов Украины и Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

- Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, только ради одного - ради мира... Эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена, - сказал Лукашенко.

Он добавил, что из-за войны в Донбассе многие были вынуждены приехать в Белоруссию.

Напомним, столица Белоруссии – Минск – выступает в качестве переговорной площадки для разрешения конфликта в Донбассе.