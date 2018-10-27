2018-10-27T12:07:32+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ составили 2 700 человек

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За время боевого конфликта на Донбассе, небоевые потери Вооруженных сил Украины составили 2 700 человек. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью изданию незалежной «Зеркало недели».

- За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай - болезни, 318 - ДТП, 177 - несчастные случаи, 175 - отравление (алкоголем, наркотиками), 172 - неосторожное обращение с оружием, 101 -нарушение мер безопасности, 228 - убийства, 615 0 самоубийств, - сказал он.

Большая часть украинских военных погибли из-за совершенных самоубийств.

- Самоубийства — страшная проблема и большая трагедия, - отметил Матиос.

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