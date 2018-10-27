2018-10-27T11:17:06+03:00
Политика

Есть ли тишина на Донбассе?

ВСУ по - прежнему интересует южное направление
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ВСУ ждет оружие из стран НАТО. ФОТО: cdn.news-front.infoВСУ ждет оружие из стран НАТО. ФОТО: cdn.news-front.info
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Украинские силовики утром 27 октября обстреляли из минометов села Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 8:00 до 9:30 зафиксированы обстрелы по направлениям Широкино – Саханка и Водяное – Ленинское», – говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным СЦКК, украинские силовики выпустили 28 мин калибром 82 и 120 мм.

Что касается ЛНР, то за за минувшие сутки на линии фронта официально зарегистрирован один обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции- в районе населенного пункта Калиновка.

Ситуацию с обстрелами и активизацией ВСУ для "КП" прокомментировал эксперт:

- Казалось бы, последняя сводка относительно спокойная, но думать о тишине рано. В последнее время активность в зоне ООС, которой руководит генерал Сергей Наев, стала нарастать, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Все больше ВСУ стреляют по крупным населенным пунктам. И даже жители прифронтового Киевского района, которые в последнее время привыкли к относительной тишине, за последние дни слышат минометы и взрывы крупнокалибирных снарядов. Думаю, Наев будет активизироваться. Иначе зачем молодого амбициозного генерала поставили на эту позицию?

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