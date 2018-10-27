Количество обстрелов растет: За сутки ВСУ выпустили по ДНР 400 снарядов

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-27T10:50:02+03:00

Это в девять раз больше, чем за предыдущие

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Украинские силовики я, выпустив по территории ДНР почти 400 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 25 раз нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 25 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 390 единиц, - уточнил Якубов.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.