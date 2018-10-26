Масштабная ярмарка в Донецке 2018: где и когда будет проходить

СЕГОДНЯ 19:56 2018-10-26T19:56:04+03:00

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Самая большая ярмарка в Донецке 2018 пройдёт на площади Ленина 3 ноября. Если обычно производственные ярмарки в столице собирают не больше 30 отечественных производителей, то в этот раз, по предварительным подсчётам, стоит ожидать около 50 участников. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленного развития и продовольствия Донецкой Народной Республики.

— В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства 3 ноября в Донецке пройдет праздничная продовольственная ярмарка, которая соберет рекордное количество отечественных товаропроизводителей – около 50, — рассказали в пресс-службе Министерства.

Купить продукты на предстоящей ярмарке можно будет со скидкой до 30 процентов. Кроме того, будут организованы тематические площадки с выставкой народных ремесленников и фотозонами. Также запланированы выступления творческих коллективов.

Напомним, последняя продовольственная ярмарка на площади Ленина состоялась 20 октября.