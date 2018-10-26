ВСУшники перед ротацией грабят подконтрольные Киеву села и города

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-26T19:24:24+03:00

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Боевики 53-й бригады ВСУ перед тем, как покинуть в рамках ротации зону проведения карательной операции Киева в Донбассе ограбили жителей поселка Крымское, унеся с собой ценные вещи и технику. Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Тех людей, которые попытались препятствовать карателям, боевики избили.

- На завершающем этапе мероприятий по ротации и убытию в пункт постоянной дислокации оставшихся подразделений 53-й бригады ВСУ боевики этого соединения устроили так называемый прощальный рейд по освобождению жилых домов и квартир в населенном пункте Крымское от ненужных, по их мнению, ценных вещей и бытовой техники. Несогласных собственников имущества с мнением украинских оккупантов попросту избивали и калечили, — сказал Филипоненко.

Он добавил, что на этой неделе еще один вопиющий случай произошел на железнодорожной станции в Рубежном. Боевики той же 53-й бригады, угрожая оружием, заставили сотрудников станции и случайных прохожих петь гимн Украины вслед уходящему эшелону с техникой.

- Подчеркиваю, что находящиеся на станции сотрудники полиции никаких мер по наведению порядка не предпринимали, — констатировал представитель оборонного ведомства Республики.