2018-10-26T19:24:24+03:00
Политика

ВСУшники перед ротацией грабят подконтрольные Киеву села и города

Украинские боевики устраивают мирному населению "прощальные рейды" перед ротацией
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
"Освобожденным" Украиной жителям приходится платить дань. Фото: novorosinform.org"Освобожденным" Украиной жителям приходится платить дань. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Боевики 53-й бригады ВСУ перед тем, как покинуть в рамках ротации зону проведения карательной операции Киева в Донбассе ограбили жителей поселка Крымское, унеся с собой ценные вещи и технику. Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Тех людей, которые попытались препятствовать карателям, боевики избили.

- На завершающем этапе мероприятий по ротации и убытию в пункт постоянной дислокации оставшихся подразделений 53-й бригады ВСУ боевики этого соединения устроили так называемый прощальный рейд по освобождению жилых домов и квартир в населенном пункте Крымское от ненужных, по их мнению, ценных вещей и бытовой техники. Несогласных собственников имущества с мнением украинских оккупантов попросту избивали и калечили, — сказал Филипоненко.

Он добавил, что на этой неделе еще один вопиющий случай произошел на железнодорожной станции в Рубежном. Боевики той же 53-й бригады, угрожая оружием, заставили сотрудников станции и случайных прохожих петь гимн Украины вслед уходящему эшелону с техникой.

- Подчеркиваю, что находящиеся на станции сотрудники полиции никаких мер по наведению порядка не предпринимали, — констатировал представитель оборонного ведомства Республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масштабная ярмарка в Донецке 2018: где и когда будет проходить
В ДНР открывается первый иностранный банк
Выборы 2018: Отметок в паспорт Украины никто в ДНР не ставит
Более 70 граждан обратились к временной комиссии НС ДНР с жалобами на деятельность Миндоходов
Фото украинских боевиков вызвало насмешки пользователей интернета
Пэрэмога! ВСУ победили "русский мир"
Курка, яйка, млеко: Украинских мародеров проучили сами местные жители
Украинская армия наращивает использование беспилотников
За неделю от обстрелов ВСУ погибло четверо военнослужащих НМ ДНР
У школьников ДНР сегодня последний учебный день перед началом осенних каникул
Перед уходом из Донбасса Александр Хуг рассказал, как закончить войну
Александр Хуг: люди устали ждать, им надоело слушать оправдания
СБУ пыталась завербовать военнослужащую ЛНР, угрожая расправой над ее семьей
Народная милиция ЛНР: СБУ угрожали луганчанке расправой над её сыном
Полвека космическому полёту Георгия Берегового: «Людям нужна моя работа – ради этого можно идти на самое опасное задание»
Добавлен дополнительный вечерний рейс на маршруте Ясиноватая-Донецк
Александр Хуг посетил посёлок Трудовские на Западе Донецка
ОБСЕ: российская армия так и не была обнаружена в Донбассе