В ДНР открывается первый иностранный банк

СЕГОДНЯ 19:17 2018-10-26T19:17:07+03:00

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26 октября Правлением Центрального Республиканского Банка ДНР принято решение о выдаче лицензии на право предоставления банковских услуг Филиалу № 1 Коммерческого банка «Международный расчетный банк», а также согласованы кандидатуры на должность директора и главного бухгалтера филиала.

Лицензия на осуществление банковской деятельности дает филиалу иностранного банка право на предоставление банковских услуг в Донецкой Народной Республике в части открытия и ведения текущих счетов клиентов, сообщает пресс - служба Центробанка ДНР.

Филиалу предоставляется право выпуска платежных документов, платежных карт, их обслуживание, а также прочие формы обеспечения расчетов.

- Этот опыт является для нас уникальным, поэтому потребуется дальнейшее нормативно – правовое урегулирование деятельности филиала и постепенная отладка процесса его взаимодействия, как с клиентами, так и с Центральным Республиканским Банком. Надеемся, что успешное функционирование филиала послужит на благо развития экономики Республики, - сказал Председатель ЦРБ Андрей Петренко.