Выборы 2018: Отметок в паспорт Украины никто в ДНР не ставит
Избиратели для участия в выборах в ДНР должны иметь местную прописку либо адресную справку миграционной службы о регистрации на территории Республики, никакие дополнительные отметки в паспортах не требуются. Об этом сегодня сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова.
- Фраза «паспорт Украины с отметкой о регистрации в ДНР» подразумевает наличие штампа украинского органа власти о регистрации. Миграционная служба МВД не ставит никаких отметок в паспорте Украины, а максимум выдает адресную справку, если гражданин менял место регистрации на территории ДНР, — сказано в сообщении. – Никаких дополнительных отметок или штампов в паспортах Украины не ставится и не требуется.
Позднякова отметила, что наличие справки миграционной службы, подтверждающей проживание в ДНР, требуется в частности для избирателей, зарегистрированных на подконтрольной Киеву территории.
Ранее украинские СМИ распространили ложную информацию о необходимости ставить дополнительные отметки в паспортах Украины для участия в выборах в ДНР.