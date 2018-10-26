2018-10-26T18:55:24+03:00
Политика

Выборы 2018: Отметок в паспорт Украины никто в ДНР не ставит

Но если вы зарегистрированы на территории Украины, вам может понадобиться адресная справка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Избиратели для участия в выборах в ДНР должны иметь местную прописку либо адресную справку миграционной службы о регистрации на территории Республики, никакие дополнительные отметки в паспортах не требуются. Об этом сегодня сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова.

- Фраза «паспорт Украины с отметкой о регистрации в ДНР» подразумевает наличие штампа украинского органа власти о регистрации. Миграционная служба МВД не ставит никаких отметок в паспорте Украины, а максимум выдает адресную справку, если гражданин менял место регистрации на территории ДНР, — сказано в сообщении. – Никаких дополнительных отметок или штампов в паспортах Украины не ставится и не требуется.

Позднякова отметила, что наличие справки миграционной службы, подтверждающей проживание в ДНР, требуется в частности для избирателей, зарегистрированных на подконтрольной Киеву территории.

Ранее украинские СМИ распространили ложную информацию о необходимости ставить дополнительные отметки в паспортах Украины для участия в выборах в ДНР.

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