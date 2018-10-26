Более 70 граждан обратились к временной комиссии НС ДНР с жалобами на деятельность Миндоходов

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-26T18:04:39+03:00

Наибольшее количество обращений касались завышенных сумм штрафов, наложенных на предпринимателей, а также механизма контрольно-проверочной работы

Изменить размер текста: A A

71 человек обратился к временной комиссии по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Промежуточные итоги подвёл сегодня, 26 октября, председатель комиссии Андрей Баевский.

— С момента образования временной комиссии нами было проведено семь заседаний. По мере накопления обращений, по состоянию на сегодняшний день мы рассмотрели 71 обращение, которое поступило в адрес комиссии, — сообщил Андрей Баевский.

Он подчеркнул, что все обращения рассмотрены и переданы в соответствующие инстанции: 39 обращений направлены в Генеральную прокуратуру, 18 – во Временную комиссию Народного Совета по вопросам передачи рынков, действующих на территории ДНР, в государственную собственность и деятельности предприятий и учреждений-нерезидентов, на которых введены временные государственные администрации, 2 – в МГБ и еще 1 – в Министерство агропромышленной политики и продовольствия.

Наибольшее количество обращений касались завышенных сумм штрафов, наложенных на предпринимателей, а также механизма контрольно-проверочной работы.

Напомним, что временная комиссия НС была создана 14 сентября 2018 года с целью защиты прав хозяйствующих лиц ДНР.