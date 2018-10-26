Фото украинских боевиков вызвало насмешки пользователей интернета
Солдаты украинской армии готовят кофе, прячась в канавах и стоя по колено в грязи. Такие кадры «самой сильной армии Европы» публикуют в интернете пользователи социальных сетей, передает «ЦарьГрад»
На одном из последних снимков запечатлен боевик ВСУ в заляпанной грязью куртке, штанах, сапогах и старой вязаной шапке. Он стоит в канаве и подогревает на костре черный от копоти чайник. При этом солдат обеими ногами стоит в грязной луже.
«Поначалу может показаться, что на фото — рабочий-гастарбайтер, у которого обеденный перерыв. Но проглядывающий сквозь грязь желто-голубой флаг Украины и маскировочная раскраска на куртке выдают в нем украинского военнослужащего», — отмечает издание.
«Самая сильная армия Европы!» — потешаются над фото в соцсети.
«Самая «стильная», — с иронией поправляет один из комментаторов.
«Только не говорите, что это украинский солдат», — не верит своим глазам один из пользователей.
«А зачем говорить, ты на его плечо посмотри», — указывают ему остальные.